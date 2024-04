Legende: Wird in Rumänien nicht antreten Nino Schurter. Keystone/Maxime Schmid

Schurter und Flückiger verzichten auf Mountainbike-EM

Die Mountainbike-EM in der zweiten Mai-Woche in Rumänien geht ohne die Schweizer Aushängeschilder über die Bühne. Nino Schurter und Mathias Flückiger lassen die kontinentalen Titelkämpfe, die nicht als Olympia-Selektionswettkämpfe definiert worden sind, ebenso aus wie bei den Frauen Alessandra Keller, Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand. Das verhältnismässig kleine Schweizer Aufgebot wird angeführt von Filippo Colombo, der sich einer hervorragenden Frühform erfreut. Der 26-jährige Tessiner, der in den ersten beiden Rennen dieser Weltcupsaison als bester Schweizer mit den Plätzen 3 und 4 überzeugt hat, gehört sowohl im Cross Country (am 12. Mai) als auch im Short Track (9. Mai) zum Kreis der Podestanwärter.