Legende: Verlässt Swiss Cycling Bruno Diethelm. Keystone/Gian Ehrenzeller

Neuer Trainer für die Schweizer Mountainbiker

Das Elite-Nationalkader der Männer wird künftig von Beat Müller trainiert. Er ersetzt den langjährigen Coach Bruno Diethelm, der Swiss Cycling verlässt. Gemäss Leistungssportchef Patrick Müller hat Diethelm die Athleten zuletzt nicht mehr in einem für Höchstleistungen erforderten Masse erreicht. Beat Müller soll nun neue Impulse setzen. Ziel ist es, im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris sowie die WM 2025 im Wallis das Maximum aus den Top-Athleten herauszuholen. Auch soll der neue Natitrainer der nächsten Generation zum Aufstieg in die absolute Weltspitze verhelfen.