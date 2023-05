Legende: Arbeitet sich im Gesamtklassement weiter hoch Elise Chabbey. IMAGO / Beautiful Sports

Vuelta der Frauen: Chabbey auf dem Vormarsch

Elise Chabbey liegt nach der 5. Etappe der Vuelta der Frauen neu auf Platz 4 der Gesamtwertung. Die Genferin traf im Teilstück vom Freitag als 6. im Ziel ein. Sie büsste im Schlussanstieg 30 Sekunden auf Demi Vollering ein. Die in der Nähe von Basel wohnhafte Niederländerin und Teamkollegin von Marlene Reusser übernahm das rote Leadertrikot. In der Gesamtwertung liegt Elise Chabbey 27 Sekunden hinter Demi Vollering. Der Rückstand von Reusser beträgt eine Minute (Platz 6). Das Rennen endet am Sonntag mit dem gefürchteten Anstieg zu den Seen von Covadonga.