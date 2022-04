Legende: Darf wieder leicht trainieren Sonny Colbrelli. imago images/Panoramic International

Colbrelli wieder im leichten Training

Sonny Colbrelli kann nach seinem Zusammenbruch wegen Herzproblemen wieder auf das Rennrad steigen. Wie sein Team Bahrain Victorious mitteilte, sei der Europameister fit genug, um «Freizeitfahrten und leichte körperliche Aktivitäten» aufzunehmen. Dem Italiener war Ende März ein Defibrillator eingesetzt worden. In den kommenden Monaten werde der letztjährige Paris-Roubaix-Sieger gründlich beobachtet. Am 21. März war der 31-Jährige nach der Auftaktetappe der Katalonien-Rundfahrt im Zielbereich zusammengebrochen.

Bernal weitgehend geheilt

Drei Monate nach seinem schweren Sturz hat der Kolumbianer Egan Bernal seine Verletzungen weitgehend auskuriert. Die Wirbelbrüche seien gut verheilt, sagte sein Arzt Gustavo Uriza am Mittwoch. In etwa vier Wochen könne der frühere Tour-de-France-Sieger aus medizinischer Sicht wieder an Wettbewerben teilnehmen. Der Ineos-Profi war Ende Januar im Training in einen stehenden Bus gefahren. Dabei hatte sich der Giro-Sieger mehrere Knochenbrüche zugezogen, zudem wurden beide Lungenflügel perforiert.