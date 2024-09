Legende: Kein letztes Rennen in der Lombardei Sébastien Reichenbach beendet seine Karriere per sofort. Keystone/Jean-Christophe Bott

Reichenbach muss auf letztes Rennen verzichten

Der Schweizer Radprofi Sébastien Reichenbach muss seine Karriere vorzeitig beenden. Wie die Zeitung Le Nouvelliste berichtet, brach sich der Fahrer des Schweizer Tudor-Teams am Montag bei einem Sturz im Training das rechte Schlüsselbein. Der 35-jährige Unterwalliser wurde am Dienstag operiert. Somit fällt Reichenbach für die Lombardei-Rundfahrt am 12. Oktober aus. Das letzte grosse Eintagesrennen der Saison hätte für den Schweizer Meister von 2019 den Abschluss seiner langen Karriere bilden sollen. Reichenbach war 14 Saisons lang als Profi aktiv und nahm an 9 Grand Tours teil (davon viermal an der Tour de France).