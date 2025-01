Per E-Mail teilen

Legende: Wurde nur 19 Jahre alt Sara Piffer. Imago/IPA Sport

19-jähriges Radtalent verstirbt nach Unfall

Die 19-jährige Nachwuchs-Radrennfahrerin Sara Piffer aus Italien ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. Das teilten der italienische Radsport-Verband ACCPI und ihr Team Mendelspeck mit. Piffer wurde laut ANSA am Freitagvormittag nahe der norditalienischen Stadt Trient von einem Auto erfasst. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen Tötung im Strassenverkehr eingeleitet. Piffer war mit ihrem Bruder unterwegs gewesen. Im Radsport kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Im September 2024 war beim WM-Rennen der Juniorinnen in Zürich die 18-jährige Nachwuchsfahrerin Muriel Furrer nach einem Sturz gestorben.