Legende: Distanziert die Konkurrenz am Schlussaufstieg Tadej Pogacar. Imago Images/Photo News

Pogacar gewinnt wieder solo

Tadej Pogacar hat am Critérium du Dauphiné den zweiten Tagessieg in Folge eingefahren. Auf der bergigen 7. Etappe von Grand-Aigueblanche nach Valmeinier 1800 distanzierte der Slowene seine Hauptkontrahenten Jonas Vingegaard (DEN) und Florian Lipowitz (GER) am letzten Anstieg. Vingegaard konnte Pogacar besser folgen als noch am Freitag und verlor nur 14 Sekunden auf den Gesamtführenden. Dieser baute seinen Vorsprung auf insgesamt 1:01 Minuten aus, Lipowitz liegt weitere 1:20 Minuten dahinter auf dem 3. Rang. Die Rundfahrt geht am Sonntag mit einer weiteren Bergetappe zu Ende.

Rad