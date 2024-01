Legende: Nimmt für das Team Tudor Pro Cycling am Giro d'Italia teil Sébastien Reichenbach Keystone/Jean-Christophe Bott

Giro d'Italia: Tudor Pro Cycling ist mit dabei

Das Schweizer Rad-Team Tudor Pro Cycling nimmt 2024 zum ersten Mal am Giro d'Italia und zum erstmals überhaupt an einer «Grand Tour» teil. Der von Fabian Cancellara geleitete Rennstall erhielt von den Organisatoren eine Einladung. Der Giro 2024 startet am 4. Mai im Piemont. Während der 15. Etappe gastiert der Giro in der Schweiz, sie führt durch das Puschlav. Eine Etappe darauf steht das Stilfserjoch auf dem Programm. Das Ende des Giros ist am 26. Mai in Rom.