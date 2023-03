Legende: In Form Christophe Laporte. Keystone/OLIVIER MATTHYS

Laporte gewinnt in Waregem

Drei Tage nach seinem Coup bei Gent-Wevelgem hat Christophe Laporte nachgelegt und auch das prestigeträchtige belgische Eintagesrennen «Quer durch Flandern» gewonnen. Der 30-jährige Jumbo-Visma-Fahrer griff vier Kilometer vor dem Ziel an und setzte sich nach insgesamt 184 km von Roeselare nach Waregem solo vor Oier Lazkano (ESP/Movistar) und Neilson Powless (USA/EF) durch. Nicht am Start waren die Top-Fahrer Mathieu van der Poel, Wout van Aert und Tadej Pogacar. Beim letzten Test vor der Flandern-Rundfahrt am Sonntag mischte auch Stefan Küng um den Sieg mit. Als Laporte angriff, versuchte der Thurgauer jedoch erfolglos, die Lücke zu schliessen.