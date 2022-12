Legende: Suspendiert, zurückgeholt, Vertragsverlängerung, Rauswurf Miguel Angel Lopez' Karriere bei Astana hat keine Zukunft. Imago/Sirotti

Lopez' Zeit bei Astana zu Ende

Das World-Tour-Team Astana trennt sich endgültig vom Kolumbianer Miguel Angel Lopez. Der Radstar soll mit einem Mediziner zusammengespannt haben, dem Handel mit Dopingsubstanzen vorgeworfen werden. Lopez wurde in dieser Affäre vom kasachischen Team Astana schon letzten Sommer suspendiert. Anschliessend wurde die Sperre im August wieder aufgehoben. Neue Erkenntnisse bewogen das Team Astana nun dazu, den erst im November für 2023 verlängerten Vertrag doch wieder aufzulösen. Der 28-jährige Bergspezialist Lopez feierte mit Astana grosse Erfolge. Er gewann 2020 eine Etappe an der Tour de France, gewann die Tour de Suisse 2016 und schaffte es 2018 sowohl am Giro d'Italia wie an der Vuelta als Dritter aufs Podest.