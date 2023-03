Legende: Filippo Colombo War im letzten Jahr Teil der Schweizer Nationalauswahl an der Tour de Romandie. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Tour de Romandie wiederum mit Nationalteam

An der Tour de Romandie wird auch in diesem Jahr eine Auswahl des Schweizer Nationalteams teilnehmen. Wie die Organisatoren und der Verband Swiss Cycling mitteilten, ergänzt die Landesauswahl die 18 eingeladenen Teams, zu denen auch die Schweizer Tudor-Equipe von Manager Fabian Cancellara gehört. Von einem Start an der Tour de Suisse sieht der Verband wegen einer neuen Altersbeschränkung ab. Der neuen Regel zufolge sind in den Nationalteams nur noch Athleten bis höchstens 25 Jahre zugelassen. Die Tour de Romandie findet vom 25. bis 30. April statt.