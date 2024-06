Legende: 2019 konnte noch gefahren werden Das Feld unterwegs auf dem Nufenenpass. Vincent Kalut/Panoramic/freshfocus

Änderung an TdS-Königsetappe

Am Freitag, 14. Juni steht die Königsetappe an der Tour de Suisse auf dem Programm. Diese sollte ursprünglich von Locarno via Nufenenpass ins Wallis bis nach Blatten-Belalp führen. Weil der Nufenenpass aber aufgrund immer noch grosser Schneemengen nicht befahrbar ist, muss umgeplant werden. Die Organisatoren klären aktuell Alternativrouten ab. Möglich ist ein Start in Locarno, von wo aus via Gotthard- und Furkapass in Richtung Wallis gefahren werden soll. Eine zweite Variante wäre eine verkürzte Etappe mit Start in Ulrichen.