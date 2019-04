Trek-Segafredo suspendiert Pantano

Radprofi Jarlinson Pantano ist bei einer Trainingskontrolle am 26. Februar dieses Jahres positiv auf das Blutdopingmittel EPO getestet worden. Dies gab die UCI bekannt. Der Weltverband suspendierte den Kolumbianer aus dem Team Trek-Segafredo vorläufig. Die Teamleitung zeigte sich «tief enttäuscht» über den Befund. «In Übereinstimmung mit unserer Nulltoleranzpolitik haben wir Pantano sofort suspendiert», teilte der Rennstall mit. Pantano hat noch das Recht, die Öffnung der B-Probe zu beantragen. Den grössten Erfolg feierte der Bergspezialist mit einem Etappensieg in den Alpen bei der Tour de France 2016. Der 30-Jährige fuhr 2015 und 2016 für die Schweizer Equipe IAM Cycling.

Giro 2020 startet in Budapest

Der Giro d'Italia wird 2020 erstmals in Osteuropa gestartet. Die 103. Austragung beginnt in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Danach sind zwei weitere Etappen in Ungarn vorgesehen. Die Rundfahrt in Italien beginnt 2020 bereits zum 14. Mal im Ausland. Seit 2010 wird im Zwei-Jahres-Rhythmus ausserhalb Italiens gestartet. 2018 erfolgte der Auftakt in Jerusalem. Der Giro dieses Jahres beginnt am 11. Mai in Bologna.