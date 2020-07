Legende: Nur eine kurze Pause Nairo Quintanas Kollision mit einem Auto ging glimpflich aus. Keystone

Quintana muss 2 Wochen aussetzen

Nairo Quintana ist beim Training in seiner Heimat Kolumbien mit einem Auto kollidiert und hat sich dabei verletzt. «Zum Glück hat er keinen Bruch, aber einen Polytraumatismus im rechten Knie», hiess es in einer Erklärung, auf die sich lokale Medien am Freitagabend beriefen. Der untersuchende Arzt habe dem Fahrer des französischen Teams Arkea-Samsic zwei Wochen Pause verordnet. In einem Video zeigte Quintana zudem seinen blutigen Ellenbogen. Auch habe der 30-jährige Giro- und Vuelta-Gewinner einen Schlag gegen den linken Oberschenkel bekommen.