Pedersen gewinnt Gent-Wevelgem – Pogacar dominiert in Katalonien

Pedersen schlägt Van der Poel bei Gent-Wevelgem

Der Däne Mads Pedersen hat zum zweiten Mal in seiner Karriere beim Frühjahrsklassiker Gent-Wevelgem triumphiert. Der 28-Jährige setzte sich nach 253 Kilometern im Sprint gegen Weltmeister Mathieu van der Poel (NED) durch. Das Duo war Teil einer kleinen Fluchtgruppe gewesen, die dem Feld rund 85 Kilometer vor dem Ziel entwischen konnte und setzte sich 35 Kilometer vor Schluss von dieser ab. Pedersen lancierte in Wevelgem früh den Sprint und hatte gegen den Weltmeister den längeren Atem. Stefan Küng kam mit der Verfolgergruppe ins Ziel und wurde als bester Schweizer 14.

Küng: «Es war ein spezielles Rennen»

Reusser nicht auf der Höhe, Teamkollegin Wiebes gewinnt

Bei Gent-Wevelgem der Frauen konnte Marlen Reusser ihren Sieg aus dem Vorjahr nicht wiederholen. Die Schweizerin verlor in der Schlussphase des 178 Kilometer langen Rennens den Anschluss ans Feld. Den Schlusssprint entschied Reussers Teamkollegin Lorena Wiebes im Fotofinish hauchdünn vor der Italienerin Elisa Balsamo für sich.

Zusammenfassung Gent-Wevelgem Frauen
Reusser: «Anscheinend braucht es mich gar nicht»

Pogacar in Katalonien eine Klasse für sich

Der Slowene Tadej Pogacar hat die 103. Ausgabe der einwöchigen Katalonien-Rundfahrt in dominanter Manier gewonnen. Vier der sieben Etappen entschied der 25-Jährige für sich, das Gesamtklassement gewann er mit mehr als drei Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Mikel Landa (ESP). Auch die Punkte- sowie die Bergwertung wurden zur Beute Pogacars. Schweizer waren in Katalonien keine am Start.