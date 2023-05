Legende: Feiert einen grossen Erfolg Simon Pellaud. imago images/Sirotti

Erfolg für Pellaud an der Tour de Bretagne

Simon Pellaud, der nicht an der Tour de Romandie teilnehmen konnte, glänzte auf den Strassen der Bretagne. Der Walliser Bergfahrer der Tudor-Mannschaft gewann die Gesamtwertung der Tour de Bretagne, die am Montag in Châteaugiron zu Ende ging. Er hatte in der 3. Etappe, bei der er den 2. Platz belegt hatte, die Gesamtführung übernommen und verteidigte diese bis zum Schluss. Die Tour de Bretagne gehört zur Europe Tour und wird von der UCI als Kategorie 2.2. geführt.

Chabbeys Team mit 2. Rang zum Vuelta-Auftakt

Das Team Jumbo-Visma holte sich zum Auftakt der Spanienrundfahrt der Frauen den Etappensieg beim Team-Zeitfahren in Torrevieja. Die Britin Anna Henderson übernahm das Rote Trikot für die Gesamtführung. In 18:03 Minuten war Jumbo-Visma eine Sekunde schneller als das Team Canyon SRAM Racing mit der Schweizerin Elise Chabbey. Die diesjährige Vuelta der Frauen wird zum 1. Mal in 7 Etappen über eine Woche ausgetragen.