Legende: Kann bei der Tour de Romandie keine Glanzlichter setzen Simon Pellaud, hier in Freiburg bei der Austragung im letzten Jahr. Keystone/Jean-Christophe Bott

Pellaud muss für Tour de Romandie passen

Der Schweizer Radprofi Simon Pellaud kann nicht an der Tour de Romandie teilnehmen. Der 29-jährige Walliser in Diensten des Teams Trek-Segafredo muss für die am nächsten Dienstag beginnende Heimrundfahrt Forfait erklären, da er sich mit den Nebenwirkungen einer Bronchitis herumschlägt. 2019 hatte Pellaud die Bergwertung der Tour de Romandie für sich entschieden.