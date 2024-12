Legende: Wird sich ein neues Team suchen Tom Pidcock. imago images/Belga_JasperJacobs

Ineos und Pidcock gehen getrennte Wege

Der britische Radprofi Tom Pidcok wird Ineos-Grenadiers am Ende der Saison verlassen. Das bestätigte das britische Team am Mittwoch. Die Trennung erfolgt vor dem Hintergrund eines internen Konflikts. Der 25-jährige Allrounder, der bei der Tour de France 2022 auf der Alpe d'Huez gewann, war 2021 zu Ineos gestossen und besass einen Vertrag bis 2027. In den letzten Monaten kam es zu Spannungen zwischen den beiden Parteien. Die sichtbarste trat im Oktober auf, als Pidcock bei der Lombardei-Rundfahrt einen Tag vor dem Start des Rennens aussortiert wurde. In diesem Jahr gewann er im April das Gold Race und wurde im Juli in Paris zum 2. Mal Mountainbike-Olympiasieger.