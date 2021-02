Pogacar auch in den Bergen der Schnellste

Pogacar baut seinen Vorsprung aus

Tadej Pogacar, der Sieger der letzten Tour de France, hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten die 3. Etappe der UAE Tour für sich entschieden. Nur der Brite Adam Yates konnte auf dem gut 12 Kilometer langen Schlussanstieg an der Grenze zu Oman mit dem Slowenen mithalten. Als Bester der kleinen Verfolgergruppe kam der Kolumbianer Sergio Higuita mit 48 Sekunden Rückstand auf das Duo auf dem 1240 Meter hohen Berg Jebel Hafeet an. Mathias Frank büsste als stärkster Schweizer 2:32 Minuten ein. Im Gesamtklassement führt Pogacar nun mit 43 Sekunden Vorsprung auf Yates.