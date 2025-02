Per E-Mail teilen

Legende: Jubelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten Tadej Pogacar. IMAGO Photo News

Pogacar gewinnt UAE Tour

Tadej Pogacar gewinnt zum dritten Mal nach 2021 und 2022 die UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In der abschliessenden 7. Etappe mit Bergankunft auf dem Jebel Hafeet siegte der dreifache Tour-de-France-Champion solo vor dem Italiener Giulio Ciccone, der auch im Gesamtklassement mit 1:14 Minuten Rückstand den 2. Rang belegte. Gesamt-Dritter wurde der Spanier Pello Bilbao (1:19 Minuten zurück). Pogacar hatte mit seinem Sieg bei der ersten Bergankunft in der 3. Etappe das Weltmeister- mit dem Leadertrikot getauscht und es danach erfolgreich verteidigt.