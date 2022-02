Legende: Steht schon zu Beginn der Saison ganz oben Der Slowene Tadej Pogacar triumphiert an der UAE Tour. Getty Images

Pogacar verteidigt Titel in den Emiraten

Wie schon im letzten Jahr heisst der Sieger der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten Tadej Pogacar. In der abschliessenden 7. Etappe mit Bergankunft in Jebel Hafeet siegte der Slowene vor dem Briten Adam Yates, der auch im Gesamtklassement mit 22 Sekunden Rückstand Zweiter wurde. Pogacar hatte das rote Leadertrikot nach der ersten Bergankunft in der 4. Etappe vom Schweizer Stefan Bissegger (48. im Schlussklassement) übernommen. Gino Mäder beendete die UAE Tour als bester Schweizer auf dem 15. Gesamtrang.