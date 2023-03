Legende: Kann in Nizza jubeln Tadej Pogacar. IMAGO / Belga

Pogacar triumphiert in Nizza

Tadej Pogacar hat die 81. Ausgabe von Paris-Nizza gewonnen – und nach den Bergankünften am Mittwoch und Samstag auch die Schlussetappe rund um Nizza. Der Slowene aus dem UAE-Team setzte sich am Sonntag 33 Sekunden vor Tour-Sieger Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) durch. In der Gesamtwertung siegte Pogacar 53 Sekunden vor David Gaudu (FRA/Groupama). Gino Mäder verteidigte auf dem letzten Teilstück den 5. Gesamtrang. Der 26-jährige Berner Bahrain-Fahrer erreichte das Ziel 43 Sekunden nach Pogacar als 10.

01:10 Video Die Zielankunft bei Paris-Nizza Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Roglic gewinnt Tirreno-Adriatico

Pogacars Landsmann und Vorgänger als Nizza-Sieger, Primoz Roglic, trat dieses Jahr bei der Fernfahrt Tirenno-Adriatico an. Der Jumbo-Visma-Fahrer dominierte in Italien ebenso wie Pogacar in Frankreich. Er gewann 3 der 7 Etappen und feierte seinen 2. Gesamtsieg nach 2019. Am Schlusstrag reichte Roglic ein Platz im Feld zur Verteidigung des blauen Leadertrikots. Den Massensprint in San Benedetto del Tronto gewann Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).