Legende: Nicht zu schlagen Tadej Pogacar. imago images/LaPresse

Pogacar siegt beim Tirreno-Adriatico

Tadej Pogacar hat sich wie im Vorjahr den Sieg beim World-Tour-Etappenrennen Tirreno-Adriatico gesichert. Dem 23-jährigen Slowenen genügte auf der letzten Etappe ein Platz im Hauptfeld, um seinen 3. Sieg im 3. Rennen in diesem Jahr perfekt zu machen. Damit gilt der zweifache Tour-de-France-Sieger am kommenden Samstag als einer der Top-Favoriten beim Klassiker Mailand-Sanremo. Jonas Vingegaard hatte in der Endabrechnung 1:52 Minuten Rückstand auf Pogacar. Der einzige Schweizer am Start, Michael Schär, belegte mit knapp einer halben Stunde Rückstand den 43. Gesamtrang.

Roglic behauptet sich bei Paris-Nizza

Primoz Roglic hat erstmals das World-Tour-Etappenrennen Paris-Nizza gewonnen. Der 32-jährige Slowene belegte auf der abschliessenden Etappe rund um Nizza am Sonntag Platz 3. In der Gesamtwertung distanzierte Roglic den Briten Simon Yates um 29 Sekunden. Im Vorjahr war Roglic als Führender in die letzte Etappe gegangen, hatte den Gesamtsieg nach einem Sturz aber noch dem Deutschen Maximilian Schachmann überlassen müssen. Die 115,6 Kilometer lange Schlussetappe durch die Hügel im Norden Nizzas gewann Yates.