Legende: Geht mit 45 Sekunden Vorsprung in die letzte Etappe Tadej Pogacar. imago images

Pogacar vor Sieg an der UAE Tour

Sam Bennett gewann die vorletzte Etappe der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor Elia Viviani und Pascal Ackermann. Der Ire setzte sich im Massensprint nach 165 km durch. Im Kampf um den Gesamtsieg verteidigte Tadej Pogacar seinen Vorsprung auf den Briten Adam Yates. Der 22-Jährige liegt nach der Etappe von Deira Island nach Palm Jumeirah weiter mit 45 Sekunden Vorsprung an der Spitze des Feldes. Am Samstag folgt zum Abschluss der siebenteiligen Tour erneut eine flache Etappe innerhalb des Wüstenstaats – dieses Mal in der Hauptstadt Abu Dhabi.