Legende: Bleibt in gelb Jonas Vingegaard. Keystone / MACIEJ KULCZYNSKI

Polen-Rundfahrt: Vingegaard bleibt Gesamtleader

Jonas Vingegaard hat auf der dritten Etappe der Polen-Rundfahrt seine Führung im Gesamtklassement behauptet. Beim Sieg von Thibau Nys (Lidl-Trek) kam der der zweifache Tour-de-France-Sieger vom Team Visma – Lease a bike als 9. ins Ziel. Hinter dem belgischen Sieger komplettierten Diego Ulissi (Italien/UAE Team Emirates) und Vingegaards Teamkollege Wilco Keldermann nach 156,5 km in Richtung tschechischer Grenze das Podium. Für Nys war es bereits der zweite Tagessieg in Polen, schon die erste Etappe hatte der 21-Jährige gewonnen. Seinen zehnten Karriere-Triumph durfte er nach einem starken Schlusssprint feiern. Am Donnerstag geht es mit einer 195,3 km langen Etappe von Kudowa-Zdroj nach Prudnik weiter. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Krakau.