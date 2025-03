Legende: Tritt in Paris an Tadej Pogacar. Keystone / Marco Alpozzi / LaPresse via AP

Premiere für Pogacar

Tadej Pogacar wird am 13. April erstmals am Start des Kopfsteinklassikers Paris-Roubaix stehen. Das gab sein UAE-Team am Mittwoch bekannt. Ein Sieg in Roubaix wäre das vorletzte Puzzlestück auf Pogacars Jagd nach den fünf Monumenten des Radsports. Drei dieser Rennen – Flandern, Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt – hat der 26-jährige Weltmeister bereits gewonnen. Bei Mailand-Sanremo war er am vergangenen Samstag zum wiederholten Male gescheitert. Um eine Teilnahme Pogacars bei Paris-Roubaix wurde lange ein Geheimnis gemacht. Zwar trainierte der dreimalige Sieger der Tour de France vor wenigen Wochen in der Region und fuhr im berüchtigten Wald von Arenberg, doch die Teamleitung war stets gegen eine Teilnahme. Sie sieht in Roubaix eine grosse Sturzgefahr und damit eine Gefährdung des wichtigsten Saisonziels, dem Sieg bei der Tour.