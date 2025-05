Legende: Dürfte sich über die Premiere freuen Zeitfahr-Spezialistin Marlen Reusser, hier an der Tour de Romandie von 2023. Archivbild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Strecke der TdR féminin präsentiert

Die 4. Ausgabe der Tour de Romandie féminin enthält erstmals eine Prüfung gegen die Uhr. Die zur World Tour zählende und sich über drei Tage erstreckende Rundfahrt wird am 15. August mit einem Bergzeitfahren über 4,4 km von Huémoz nach Villars-sur-Ollon eröffnet. Dies gaben die Organisatoren am Freitag bei der Streckenpräsentation in Montreux bekannt. Die 2. Etappe führt über 125 km in die Berge von Conthey nach La Tzoumaz. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt tags darauf in einem 130 km langen Rundstreckenrennen um Aigle, den Hauptsitz des Radsport-Weltverbandes UCI.