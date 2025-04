Legende: Um ihn wird derzeit getrauert Papst Franziskus. KEYSTONE/DPA/Harald Tittel

Giro macht einen Abstecher durch den Vatikan

Die seit langem geplante Durchquerung des Vatikans auf der 21. und letzten Etappe des diesjährigen Giro d'Italia (9. Mai bis 1. Juni) wird eine Form der Hommage an Papst Franziskus sein, wie die Organisatoren mitteilten. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche war am Ostermontag verstorben. «Dies wird ein ganz besonderer Moment nach dem Tod von Papst Franziskus sein, ein Tod, der uns alle tief berührt hat», sagte Umberto Cairo, der Vorsitzende des Rennveranstalter RCS. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die Italien-Rundfahrt am 1. Juni den Vatikan passieren.