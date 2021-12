Legende: Hat noch grosse Ziele Primoz Roglic bei Jumbo-Visma. imago images

Roglic bis 2025 bei Jumbo-Visma

Primoz Roglic hat seinen Vertrag bei Jumbo-Visma vorzeitig bis 2025 verlängert. Das teilte das niederländische Team am Mittwoch mit. Der 32-jährige Slowene war ursprünglich noch bis 2023 an die Mannschaft gebunden. «Ich möchte mich in bestimmten Bereichen noch entwickeln und bin dafür am richtigen Ort», sagte Roglic. Der Jumbo-Anführer hat eine emotionale Saison hinter sich. Als einer der grossen Favoriten war Roglic bei der Tour de France gestürzt und musste aufgeben. Nach einer Pause gewann er das Olympische Einzelzeitfahren und danach zum dritten Mal nacheinander die Spanien-Rundfahrt.