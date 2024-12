Legende: Tom Pidcock gibt der Integration im neuen Team den Vorzug. Imago/LaPresse

Cyclocross ohne Pidcock

Tom Pidcock wir diesen Winter nicht im Cyclocross antreten. Das gab der Brite in seinen sozialen Netzwerken bekannt. Pidcock wolle sich «an sein neues Umfeld gewöhnen». Der 25-Jährige war kürzlich vom Ineos-Team zur Schweizer Equipe Q36.5 gewechselt. Der polyvalente Radprofi war in der Vergangenheit auf der Strasse, im Mountainbike und im Cyclocross aktiv – und erfolgreich. Letztere Disziplin, in welcher er 2022 Weltmeister wurde, lässt er vorerst aus. Pidcock denke aber darüber nach, die Querfeldeinrennen in der nächsten Saison wieder aufzugreifen.