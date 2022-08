Legende: Wird aus der Wertung der Tour de France 2022 gestrichen Nairo Quintana. IMAGO / Sirotti

Tour-Sechster Quintana disqualifiziert

Nairo Quintana vom Team Arkea-Samsic ist nach seinem sechsten Platz bei der Tour de France disqualifiziert worden. Das gab der Radsport-Weltverband UCI am Mittwoch in einer Erklärung bekannt. Dem 32-jährigen Kolumbianer wurde in zwei Blutproben während der Frankreich-Rundfahrt Tramadol nachgewiesen. Die Einnahme des Schmerzmittels ist laut UCI-Regeln verboten. Der Weltverband stellte klar, dass es sich nicht um einen Verstoss gegen die Anti-Doping-Regeln handelt. Quintana kann die Entscheidung innerhalb der nächsten zehn Tage beim Internationalen Sportgerichtshof TAS anfechten. Er wird zudem nicht gesperrt, da es sein erster Verstoss gegen UCI-Regeln ist. Der Weltverband hat seit dem 1. März 2019 die Verwendung von Tramadol verboten.