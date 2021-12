Legende: Blickt der Jubiläumsedition vorfreudig entgegen Richard Chassot, Direktor der Tour de Romandie. Keystone

TdR: Leader trägt 2022 Grün

Die 75. Tour de Romandie hebt sich farblich ab. Der Leader wird bei der Jubiläums-Ausgabe nicht wie in den letzten Jahren ein gelbes, sondern ein grünes Trikot tragen. Damit wollen die Organisatoren an die ersten Austragungen der Westschweizer Rundfahrt erinnern. Die nächstjährige Tour beginnt am 26. April mit einem Prolog in Lausanne und endet am 1. Mai mit einem Bergzeitfahren von Aigle nach Villars-sur-Ollon. Auf einer Gesamtdistanz von 712 Kilometern haben die Fahrer über 14'000 Höhenmeter zu meistern.