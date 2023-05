Legende: Fühlt sich in Spanien wohl Marlen Reusser (Archiv-Bild). IMAGO / Beautiful Sports

Baskenland-Rundfahrt: Reusser erneut auf dem Podest

Marlen Reusser gelang auch am zweiten Tag der Baskenland-Rundfahrt der Sprung aufs Podest. Nach Platz 2 zum Auftakt wurde die Bernerin im 133 km langen Teilstück von Vitoria-Gasteiz nach Amurrio Dritte. Im Gesamtklassement ist Reusser vor dem letzten Teilstück am Sonntag nach wie vor auf dem 2. Rang klassiert. Sie liegt 56 Sekunden hinter ihrer niederländischen Teamkollegin Demi Vollering, die nach ihrem Solosieg am Freitag auch im Sprint des Feldes gewann.

Ungarn-Rundfahrt: Voisard und Hirschi glänzen

Die Schweizer Radprofis drücken der Ungarn-Rundfahrt den Stempel auf. Während Marc Hirschi in der 4. Etappe das Leadertrikot verteidigte, feiert Yannis Voisard seinen ersten Sieg als Profi. Der 24-jährige Romand griff im Schlussanstieg an und erreichte das Ziel nach 206 km mit einem Vorsprung von zehn Sekunden auf die ersten Verfolger solo. Damit machte Voisard, der dem Tudor-Team von Fabian Cancellara den fünften Saisonsieg bescherte, im Gesamtklassement einen Sprung von Platz 9 auf 3. Sein Rückstand auf Hirschi vor der Schlussetappe beträgt 13 Sekunden.