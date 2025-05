Legende: Enge Kiste Marlen Reusser verpasst im Sprint den Etappensieg hauchdünn. Getty Images/Szymon Gruchalski

Burgos-Rundfahrt: Reusser bei der 2. Etappe auf Rang 2

Marlen Reusser hat den Sieg bei der 2. Etappe der Burgos-Rundfahrt knapp verpasst. Die Bernerin musste sich nach 120 km im Sprint in Roa de Duero ihrer Fluchtgefährtin Mie Björndal Ottestad geschlagen geben. Reusser und die Norwegerin setzten sich 7 Kilometer vor dem Ziel von der Konkurrenz ab und kamen mit 18 Sekunden Vorsprung in Roa an. Im Gesamtklassement führt Ottestad mit 4 Sekunden Vorsprung auf Reusser. Die letzten beiden Etappen finden am Wochenende statt, darunter zum Abschluss am Sonntag ein knapp 10 Kilometer langes Einzelzeitfahren.