Legende: Feierte den 1. Saisonsieg Marlen Reusser (Archiv). imago images/frontalvision.com

Reusser gewinnt 2. Etappe der Valencia-Rundfahrt

Die 2. Etappe der Valencia-Rundfahrt der Frauen ist zur Beute von Marlen Reusser (SD Worx-Protime) geworden. Die Bernerin, die diese Woche bei der Setmana Ciclista Valenciana ihren Saisoneinstieg gibt, gewann das 117 Kilometer lange Teilstück nach La Vall d'Uixo 29 Sekunden vor der Niederländerin Marianne Vos und Evita Muzic aus Kroatien. Bei der 1. Etappe war Noemi Rüegg (EF Education-Cannondale) auf Rang 3 gefahren. Damit übernahm Reusser bei der Valencia-Rundfahrt, die am Sonntag endet, nach zwei von vier Teilstücken die Führung in der Gesamtwertung. Das Rennen in Spanien gehört nicht zur World Tour der Frauen. Ihren ersten Einsatz auf höchster Stufe plant die Olympia-Zweite von 2021 am 24. Februar beim Omloop Het Nieuwsblad in Belgien.