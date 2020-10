Legende: Kann den nächsten Erfolg nicht einfahren Marlen Reusser. Freshfocus

Schweizer Meisterschaften ohne Reusser

Marlen Reusser kann ihren Schweizer Meistertitel im Strassenrennen am Samstag in Märwil im Thurgau nicht verteidigen. Die Bernerin hat sich in Quarantäne begeben, nachdem eine Person aus ihrem näheren Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die WM-Dritte im Zeitfahren ist symptomfrei. Der in dieser Woche vorgenommene Covid-19-Test ist negativ ausgefallen.