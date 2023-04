Legende: Fährt weiter für das Team SD Worx Marlen Reusser. Keystone/GEERT VANDEN WIJNGAERT

Reusser bis Ende 2024 beim Team SD Worx

Die Schweizer Radrennfahrerin Marlen Reusser verlängert ihren Vertrag mit dem Team SD Worx vorzeitig um ein Jahr bis Ende 2024. Die 31-Jährige aus Hindelbank fährt seit Anfang 2022 für die dominierende niederländische Equipe, die heuer mit Fahrerinnen wie Demi Vollering, Lotte Kopecky und Lorena Wiebes auf der World Tour Sieg an Sieg reiht. Reussers grosses Ziel für 2024 ist das Zeitfahren an den Sommerspielen in Paris. Für ihre Mission Olympia-Gold ist ein starkes Team zentral, bei SD Worx sei sie immer noch am Lernen, wie «ich besser performen kann», so Reusser. «In den letzten eineinhalb Jahren habe ich viel gelernt. Es war deshalb mein Wunsch, mit diesem Team in das wichtige Jahr 2024 zu gehen.» Neben Paris hat die Bernerin, die am Sonntag bei Lüttich-Bastogne-Lüttich an den Start gehen wird, dabei auch die Heim-WM im September 2024 in Zürich im Fokus.