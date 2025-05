Per E-Mail teilen

Starke 5. Vuelta-Etappe von Reusser

An der 5. Etappe der Vuelta Femenina ist Marlen Reusser auf den starken 2. Rang gefahren. Die Schweizerin wurde bei der Bergankunft auf Lagunas de Neila einzig von der niederländischen Favoritin Demi Vollering geschlagen. Auf der rund 120 km langen Strecke attackierte Reussers ehemalige Teamkollegin rund drei Kilometer vor dem Ziel und setzte sich entscheidend ab. Reusser konnte Vollering als einzige folgen, verlor aber bis ins Ziel 24 Sekunden. In der Gesamtwertung verbesserte sich die 33-jährige Bernerin vom Team Movistar um 13 Ränge auf den 3. Platz. 46 Sekunden fehlen ihr auf Vorjahressiegerin Vollering. Am Freitag und Samstag stehen noch die Etappen 6 und 7 auf dem Programm.