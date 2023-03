Legende: Fährt dem Sieg entgegen Marlen Reusser. imago images/Belga/Jasper Jacobs

Reusser triumphiert bei Gent-Wevelgem

Marlen Reusser gewinnt den Rad-Klassiker Gent-Wevelgem überlegen. Die Schweizerin, die sich 41 km vor dem Ziel dank einer Attacke absetzen konnte, gewann nach 162,5 km zwischen Ypern und Wevelgem solo. Es ist ihr 1. Sieg bei einem bedeutenden Eintagesrennen und der 1. Sieg einer Schweizerin überhaupt bei diesem Klassiker. Obwohl Reusser 5 km vor dem Ziel falsch abbog, nahm sie ihrer Konkurrenz über 2 Minuten ab. Bei den Männern holte sich der Franzose Christophe Laporte vor Teamkollege Wout van Aert den Sieg. Bester Schweizer war Fabian Lienhard mit einem Rückstand von 3:41 Minuten auf dem 33. Rang.

Roglic triumphiert in Barcelona

Primoz Roglic hat zum 1. Mal in seiner Karriere die Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Auf der finalen Etappe mit Start und Ziel in Barcelona hielt der 33-Jährige Weltmeister Remco Evenepoel in Schach. Der Belgier, der knapp 30 km vor dem Ziel angegriffen hatte, kam zusammen mit Roglic in der katalanischen Hauptstadt an und sicherte sich im Sprint den Etappensieg. In der Endabrechnung fehlten ihm aber 6 Sekunden auf den Slowenen. Gino Mäder büsste als 46. insgesamt 32 Minuten ein.