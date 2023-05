Reusser triumphiert im Baskenland – Ungarn-Rundfahrt an Hirschi

Reussers Doppelschlag im Baskenland

Marlen Reusser feiert ihren grössten Sieg an einer Rundfahrt. Die 31-jährige Bernerin vom Team SD Worx gewann die 3. und letzte Etappe der Baskenland-Rundfahrt solo und sicherte sich damit den Gesamtsieg. Nach 114,8 km mit Start und Ziel in Donostia betrug Reussers Vorsprung auf Demi Vollering (NED) mehr als zweieinhalb Minuten, womit sie ihre Teamkollegin auch im Kampf um den Rundfahrten-Sieg noch überflügelte. Reusser triumphierte heuer auf höchster Stufe bereits beim Eintagesklassiker Gent – Wevelgem und wurde bei Lüttich-Bastogne-Lüttich Dritte.

Triumphfahrt für Hirschi am Sonntag

Marc Hirschi heisst der Sieger der Ungarn-Rundfahrt. Der Berner musste am Sonntag nicht um den Gesamtsieg fürchten, da die Etappe aufgrund des Wetters und der rutschigen Strecke neutralisiert wurde. Die Teilnehmer der zur zweitklassigen UCI ProSeries zählenden Rundfahrt absolvierten einen Parcours mit Start und Ziel in Budapest, ohne einen Etappensieger zu küren. Neben Hirschi steht auch Yannis Voisard als 3. auf dem Podest. Der 24-jährige Romand vom Tudor-Team hatte sich diese Position mit dem Etappensieg am Samstag erarbeitet.