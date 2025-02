Reusser nur von Vollering geschlagen

Marlen Reusser zeigt sich nach ihrem Comeback weiter in beneidenswerter Form. Die Bernerin wurde in der 1. Etappe der Valencia-Rundfahrt Zweite. Nach ihrem Seuchenjahr mit dem Verpassen der Olympischen Spiele und der Heim-WM aufgrund gesundheitlicher Probleme ist Reusser bereits wieder die Alte. Ende Januar war ihr beim zweiten Renneinsatz für ihr neues Team Movistar bereits der erste Sieg geglückt. Bei der Valencia-Rundfahrt musste sie sich einzig um 30 Sekunden ihrer Ex-Teamkollegin Demi Vollering (NED) geschlagen geben.

EM-Bronze für Schweizer Bahnvierer

Der Schweizer Bahnvierer hat an der EM in Zolder in der Mannschaftsverfolgung Bronze gewonnen. Im Rennen um Platz 3 setzten sich die Schweizer gegen die Auswahl aus Italien durch. Das neu formierte Quartett mit Noah Bögli, Alex Vogel sowie den U23-Athleten Mats Poot und Pascal Tappeiner fuhr in der olympischen Disziplin eine Zeit von 3:53,467. Im Final sicherte sich Weltmeister Dänemark gegen Grossbritannien die Goldmedaille. Bei den Frauen realisierten die Schweizerinnen beim Sieg von Titelverteidiger Italien mit Platz 5 die beste EM-Klassierung, seit Swiss Cycling das Frauen-Bahnprojekt im Jahr 2017 lanciert hat. In der nicht-olympischen Disziplin Ausscheidungsfahren verpasste die erst 20-jährige Lorena Leu als Vierte das Podest indes nur knapp.