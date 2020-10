Legende: Muss sich ein neues Team suchen Marlen Reusser. Keystone

Schweizer Team Paule Ka aufgelöst

Das Management der Schweizer Equipe Paule Ka hat nicht nur das sofortige Saisonende, sondern auch die Auflösung des Teams angekündigt. Wie es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung hiess, sei der Sponsor, das französische Modelabel Paule Ka, seit August seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachgekommen. Unter anderem für das Team gefahren war die Bernerin Marlen Reusser, die zuletzt EM-Bronze (Plouay/FRA) und WM-Silber (Imola/ITA) im Zeitfahren gewonnen hatte.

Downhill: Balanche im Weltcup auf Rang 8

Im ersten Rennen nach ihrem überraschenden WM-Titel vor einer knappen Woche klassierte sich die Neuenburger Mountainbikerin Camille Balanche beim Downhill-Weltcup in Maribor auf Platz 8. Die 30-Jährige verlor bei der ersten von vier Weltcup-Prüfungen in dieser Saison gut 21 Sekunden auf die Siegerin, die Französin Marine Cabirou. Am Sonntag steht in der slowenischen Stadt ein zweiter Wettkampf im Programm.