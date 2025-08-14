Legende: Weltrekord deutlich unterboten Matthew Richardson. imago images/Anadolu Agency

Richardson mit neuem Weltrekord

Der Brite Matthew Richardson hat als erster Rad-Sprinter 200 m in weniger als 9 Sekunden absolviert. Auf der Rennbahn im türkischen Konya verbesserte er den Weltrekord des Niederländers Harrie Lavreysen in 8,941 Sekunden um 147 Tausendstel. Richardson kam nach einem fliegenden Start auf ein Tempo von 80,5 km/h. Zum Vergleich: Den Schweizer Rekord verbesserte vor zwei Monaten Mats Poot auf der Offenen Rennbahn in Zürich-Oerlikon auf 10,225 Sekunden. Richardson holte vor einem Jahr an den Sommerspielen in Paris für Australien drei Medaillen auf der Bahn. Danach wechselte er die Nationalität; jetzt fährt er für sein Geburtsland Grossbritannien.