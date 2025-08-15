Legende: Zweiter Weltrekord binnen 24 Stunden Matthew Richardson. imago images/SW Pix

Richardson noch einmal schneller

Nur einen Tag nach seinem historischen Sprint-Weltrekord hat Matthew Richardson nachgelegt. Der Brite verbesserte über 200 m seine eigene Bestmarke um 0,084 Sekunden auf nunmehr 8,857 Sekunden. Der 26-Jährige hatte erst am Donnerstag als erster Sprinter überhaupt die magische 9-Sekunden-Marke unterboten. «Ich wusste, dass ich schneller sein würde, wenn ich so nah wie möglich an der schwarzen Linie fahre. Und so ist es passiert», erklärte Richardson nach seinem erneuten Coup. Richardson gewann bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im vergangenen Sommer zwei Silbermedaillen und einmal Bronze für Australien. Seit Anfang des Jahres ist er international für sein Geburtsland Grossbritannien startberechtigt.