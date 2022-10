Legende: Beendete die Saison vorzeitig Primoz Roglic. imago images / Belga

Roglic muss unters Messer

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic lässt sich an der Schulter operieren. Auf der Jagd nach einem vierten Gesamtsieg an der Vuelta war er Anfang September in Spanien gestürzt. Daraufhin musste Roglic seine Saison beenden, nun entschloss er sich zu der Operation. «Es ist kein Geheimnis, dass ich mir schon öfter die Schulter ausgerenkt habe. Nun ist der Punkt erreicht, wo ich das reparieren muss», erklärte der 32-Jährige gegenüber einer slowenischen Radiostation