Legende: Am Collet d'Allevard nicht zu schlagen Primoz Roglic. Imago Images/Jan de Meuleneir

Evenepoel verliert Leadertrikot an Roglic

Primoz Roglic hat Remco Evenepoel auf der ersten Bergetappe am Critérium du Dauphiné das Leadertrikot abgeluchst. Der Slowene, der am Vortag wie Evenepoel noch in einen Massensturz involviert war, setzte sich auf dem 6. Teilstück von Hauterives nach Le Collet d'Allevard rund 3 Kilometer vor dem Ziel mit einer kleinen Gruppe vom Feld ab und setzte sich im Sprint durch. Evenepoel schien die Strapazen des Sturzes mehr zu spüren und kam als Achter 42 Sekunden hinter Roglic ins Ziel. Neu liegt der Belgier in der Gesamtwertung 20 Sekunden hinter dem Slowenen.

Christen vor der Haustür Sechster

Der Aargauer Fabio Christen hat einen Podestplatz beim GP Kanton Aargau in Gippingen nur knapp verpasst. Der 21-Jährige vom Team Q36.5 überquerte die Ziellinie beim Sieg des Belgiers Maxim van Gils als Sechster. Bruder Jan Christen war beim Heimrennen zusammen mit Mauro Schmid lange Teil der Spitzengruppe gewesen. Diese wurde vom Feld rund 13 Kilometer vor dem Ziel gestellt. Vor dem Schlusssprint attackierten Marc Hirschi und Schmid mehrmals. Beide konnten sich aber nie entscheidend absetzen und beendeten das Rennen ausserhalb der Top 20.