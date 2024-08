Legende: Glänzte in Paris – nun auch in der Westschweiz? Noemi Rüegg. key/Laurent Gilliéron

Swiss Cycling nominiert junges Team für TdR

Noemi Rüegg führt das sechsköpfige Aufgebot von Swiss Cycling für die Tour de Romandie Féminin (6. - 8. September) an. Die 23-jährige Zürcher Olympia-7. wird von Mountainbike-Spezialistin Ginia Caluori (22-jährig), Lea Huber (20), Jasmin Liechti (21), Léa Stern (22) und Noelle Ingold (23) begleitet. Die Westschweizer Rundfahrt beginnt in La Grande Béroche (NE), beinhaltet einen Abstecher ins Wallis und endet in Morges am Genfersee. Swiss Cycling ist zum 3. Mal bei ebenso vielen Austragungen mit einer Equipe in der Romandie vertreten.