Sagan wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt

Legende: Muss vorübergehend auch privat aufs Fahrrad setzen Peter Sagan. imago images/Sirotti

Bewährungsstrafe für Sagan

Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan wurde in seiner Wahlheimat Monaco wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten verurteilt. Zudem muss der Slowake, der am Samstag seine letzte Tour de France bestreitet, seinen Führerschein für drei Monate abgeben. Sagan war im Mai von der Polizei kontrolliert worden, als er sehr unbeholfen versuchte, einen Roller einzuparken. Ein anschliessender Atem-Alkoholtest ergab rund 2,9 Promille Alkohol im Blut.