Schmid beendet Tour Down Under auf Rang 5

Legende: In guter Frühform Mauro Schmid. imago images/Sirotti

Hirschis Teamkollege Vine holt Gesamtsieg

Mauro Schmid hat die erste World-Tour-Rundfahrt des Jahres auf dem 5. Gesamtrang abgeschlossen. Der Zürcher aus dem Team Soudal-Quickstep beendete die 5. und letzte Etappe der Tour Down Under auf Rang 10 und verteidigte damit seine Position im Gesamtklassement. Den Gesamtsieg sicherte sich mit Jay Vine (UAE Emirates) ein Einheimischer. Der 27-jährige Australier hielt auf der Schlussetappe am Sonntag am Mount Lofty den Briten Simon Yates in Schach. Dieser holte sich zwar vor Vine den Tagessieg, kam im Gesamtklassement aber nicht mehr am Australier vorbei. Eine Attacke zwei Kilometer vor dem Ziel blieb erfolglos. Marc Hirschi, Teamkollege von Vine im Team UAE Emirates, beendete die Rundfahrt im Süden Australiens auf Rang 11.