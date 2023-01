Legende: Bester Schweizer zum Auftakt «Down Under» Mauro Schmid. Archic/Keystone/Jean-Christophe Bott

Schmid bester von 4 Schweizern

Mauro Schmid hat in Adelaide im Prolog zur Tour Down Under mit Platz 28 die beste Klassierung des helvetischen Quartetts erreicht. Der 23-Jährige büsste auf den 5,5 km des verwinkelten Parcours 22 Sekunden auf den Sieger Alberto Bettiol ein. Der Italiener fuhr als einer der wenigen Profis auf trockener Strasse. Die Tour Down Under führt zum Auftakt der World-Tour-Saison über fünf Etappen. Die Schweizer Farben vertreten neben Schmid auch Marc Hirschi, Johan Jacobs und Michael Schär.

Cavendish wechselt zum Team Astana

Mark Cavendish trägt 2023 das Trikot des Teams Astana. Der Brite war noch ohne Arbeitgeber ins neue Jahr gestartet. Somit kann der 37-Jährige an der Tour de France im Erfolgsfall die Rekordmarke von 35 Etappensiegen an sich reissen. Derzeit weist er wie Eddy Merckx 34 Tageserfolge beim wichtigsten Radsport-Event auf. Der Vertrag mit Astana hatte sich abgezeichnet, denn Cavendish trainierte in Spanien bereits mit den neuen Team-Kollegen.